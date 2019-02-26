Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Два года назад, выпустив на рынок «гражданские» Audi Q5 второй генерации, «кольца» добавили к ним заряженное исполнение SQ5. С трехлитровой бензиновой «турбошестерки» сняли 354 л.с., добившись разгона до сотни за 5,4 секунды.

Этого немцам показалось мало, и в Женеве, несмотря на волну европейской нелюбви к дизелям, дебютирует Audi SQ5 с припиской TDI. У этого кроссовера под капотом тоже три литра рабочего объема и шесть цилиндров. Плюс «мягкогибридный» довесок с 48-вольтовой сетью и стартер-генератором.

Обычной турбине помогает электрический компрессор. От моторчика на семь киловатт он раскручивается до 65 000 об/мин за… 300 миллисекунд! С парой таких ассистентов дизель ускоряет кроссовер до сотни за 5,1 секунды. То есть при меньшей мощности (347 л.с. против 354) он оказался на три десятых быстрее бензинового собрата.

Audi SQ5 вне зависимости от типа мотора оснащен 8-ступенчатым классическим автоматом и системой постоянного полного привода с распределением тяги в обычных условиях 40:60 в пользу задней оси. При пробуксовке вперед может идти до 70%, назад – до 85%. Центральный «самоблок» положен машине по умолчанию, спортивный задний дифференциал с функцией управления вектором тяги – за доплату.

Подвеска Audi SQ5 занижена относительно обычной версии модели на 30 миллиметров. В списке опций есть пневмоподвеска.

Новая версия всего на семь «лошадей» слабее одноименной бензиновой.