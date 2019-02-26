Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Два года назад, выпустив на рынок «гражданские» Audi Q5 второй генерации, «кольца» добавили к ним заряженное исполнение SQ5. С трехлитровой бензиновой «турбошестерки» сняли 354 л.с., добившись разгона до сотни за 5,4 секунды.

Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Этого немцам показалось мало, и в Женеве, несмотря на волну европейской нелюбви к дизелям, дебютирует Audi SQ5 с припиской TDI. У этого кроссовера под капотом тоже три литра рабочего объема и шесть цилиндров. Плюс «мягкогибридный» довесок с 48-вольтовой сетью и стартер-генератором.

Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Обычной турбине помогает электрический компрессор. От моторчика на семь киловатт он раскручивается до 65 000 об/мин за… 300 миллисекунд! С парой таких ассистентов дизель ускоряет кроссовер до сотни за 5,1 секунды. То есть при меньшей мощности (347 л.с. против 354) он оказался на три десятых быстрее бензинового собрата.

Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Audi SQ5 вне зависимости от типа мотора оснащен 8-ступенчатым классическим автоматом и системой постоянного полного привода с распределением тяги в обычных условиях 40:60 в пользу задней оси. При пробуксовке вперед может идти до 70%, назад – до 85%. Центральный «самоблок» положен машине по умолчанию, спортивный задний дифференциал с функцией управления вектором тяги – за доплату.

Audi SQ5: теперь и с дизелем.

Подвеска Audi SQ5 занижена относительно обычной версии модели на 30 миллиметров. В списке опций есть пневмоподвеска.

Audi SQ5: теперь и с дизелем

Новая версия всего на семь «лошадей» слабее одноименной бензиновой.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.


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