Одесский аэропорт запустит новый терминал в мае
Терминал площадью 30 тыс кв м сможет обслуживать до 3 тыс пассажиров в час.
Новый терминал международного аэропорта «Одесса» (ODS) начнет работу в мае нынешнего года, сообщает 24 канал .
Как сказал директор аэропорта Павел Прусак, терминал площадью 30 тыс кв м сможет обслуживать до 3 тыс пассажиров в час.
По его словам, в 2018 году через одесский аэропорт было перевезено около 1,5 млн пассажиров, а в нынешнем году ожидается рост пассажиропотока на 20%, в том числе благодаря открытию новых рейсов.
«Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия», - уточнил Прусак. Он также добавил, что пассажиропоток на внутренних маршрутах должен увеличиться за счет рейсов во Львов и Харьков.
По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, во втором полугодии 2019 в одесском аэропорту начнется эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы, а обновленное аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на полеты.
Международный аэропорт «Одесса» входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Он способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолёты всех типов. В сентябре 2018 года аэропорт представил ребрендинг, разработкой которого занималась креативная компания Fedoriv (Киев).
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