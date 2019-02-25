Lockheed Martin представила новый истребитель

Судя по фотографиям и видеоролику, F-21 — типичный истребитель 4-го поколения. Формы машины и обилие вооружения на внешней подвеске говорят о том, что малозаметность для радаров не была приоритетом конструкторов.

Серийное производство истребителя будет развернуто в Индии, с завозом части комплектующих из США . Объемы производства и время его начала также на данный момент неизвестны.

Военно-воздушные силы Индии находятся на четвертом месте в мире по авиапарку после США , РоSSии и Китая. Наибольшее количество машин приходится на типы Су-30МКИ (около 230 машин) и устаревший много лет назад МиГ-21 (205 самолетов).



