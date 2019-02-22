В Киеве поймали серийных автоугонщиков

21 февраля в Киеве поймали двух серийных автоугонщиков, которые действовали на территории города в 2018-2019 годах.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Двое ранее осужденных жителей Киева похищали автомобили, используя для этого специальные устройства для глушения GPS-сигналов, GPS-трекеры и другую спецтехнику. Автомобили перегоняли в отстойники, где перебивали номера кузова и двигателя, после чего развозили заказчикам по территории Украины.

Поймать угонщиков удалось на горячем во время попытки украсть Audi Q7.

Во время обысков полицейские нашли 12 комплектов автомобильных номеров, 11 иммобилайзеров, заготовки для автомобильных ключей, сердцевины замков, части и поврежденные корпусы замков зажигания, 11 ключей к разным автомобилям, польские и болгарские водительские удостоверения и другие документы, пистолет "Форт", патроны, наркотические средства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанным сообщили о подозрении по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса.

Им вменяют по меньшей мере угонов в Киеве и Киевской области.