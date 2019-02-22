ГБР раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей через Львовскую таможню
Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам.
Государственное бюро расследований раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей, в которой участвовали сотрудники Львовской таможни.
Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГБР.
При помощи схемы поставляли только авто премиум-класса. Машины ввозили в страну в режиме временного ввоза или с документами диппредставительств иностранных государств. После этого изготавливались фальшивые документы на машину, переделывались под эти документы номера узлов и агрегатов. Машины продавались на территории Украины.
"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Следователи провели обыски в помещениях Львовской таможни и по месту жительства некоторых ее служащих.
Сейчас в ГБР устанавливают, сколько именно автомобилей ввезли в Украину по этой схеме, и какой ущерб это нанесло государству.
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22.02.2019 03:10