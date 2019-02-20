В Житомирской области столкнулись три грузовика

Пострадали двое водителей, погибших нет.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Вечером во вторник, 19 февраля, в Житомирской области в ДТП попали три грузовика. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Авария произошла около 20:00 на автодороге "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский", в с. Сингуры. Водитель грузовика МAN не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF, а затем и Volvo. Об этом

Двое водителей госпитализированы, погибших нет.

На месте ДТП работала бригада МЧС и следственно-оперативная группа. Движение по трассе было ограничено.

Фото: Патрульна поліція Житомирської області
Фото: Патрульна поліція Житомирської області

Напомним, вечером 19 февраля в Полтавской области в ДТП с автобусом погибли пять человек - трое на месте аварии, еще двое пострадавших скончались в больнице.


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