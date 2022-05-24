Украинцы столкнулись с проблемой при бесплатной растаможке

Некоторые украинцы, которые хотели воспользоваться бесплатной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации, столкнулись с серьезными проблемами. Они могут даже лишиться своих автомобилей.

Так, в Броварский сервисный центр МВД обратилась жительница Киева для первичной регистрации Volkswagen Passat 1999 года выпуска. Во время исследования специалисты обнаружили, что идентификационные знаки номера кузова не соответствуют требованиям завода-изготовителя.

Также эксперты установили, что номер кузова этого автомобиля был удален кустарным способом, а вместо него нанесли другие, поддельные, номера.

Правоохранители изъяли автомобиль. Он сейчас находится в Броварском отделении полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства этого дела. Теперь киевлянке предстоит длительное разбирательство, ведь именно ее в первую очередь заподозрят в преступлении.

Напомним, в Украине сейчас действует бесплатная растаможка автомобилей на иностранной регистрации (недавно ее продлили на три месяца – до 23 августа 2022 года). На данный момент украинскую "прописку" получили уже около 90 тысяч автомобилей. Интересно, что примерно 50% из них – универсалы, а около 20% - кроссоверы и внедорожники.

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