Харьков купит 57 троллейбусов "Богдан" за деньги ЕБРР

Поставка запланирована на текущий год.

Харьков купит 57 троллейбусов "Богдан" за деньги ЕБРР
Фото: dsbt.gov.ua

Харьков купит 57 низкопольных 12-метровых троллейбусов "Богдан" за счет средств Европейского банка реконструкции и развития.

В контракт входит 57 троллейбусов, а также комплект запчастей, расходных материалов, комплект инструментов и оборудование для обслуживания троллейбусов, сопутствующие услуги, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красулю.

Пассажировместимость троллейбусов - 105 человек. Они комплектуются двигателями производства харьковского "Завода "Электротяжмаш

Тендер на закупку троллейбусов объявили в октябре 2018 года. Поставить троллейбусы планируют менее чем за год после получения предоплаты.

За прошлый год Харьков, по данным Центра транспортных стратегий, пополнил парк 12 троллейбусами Tatra, которые были в употреблении.

Напомним, что раньше "Богдан" обошел МАЗ в торгах на поставку Киеву 55 сверхбольших троллейбусов.


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