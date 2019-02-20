Суд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах города снова составит 4 гривны, в метро - 5 гривен.

Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решение исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в метро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Остановить действие обжалуемого нормативно-правового акта - решения исполнительного комитета Харьковского городского совета... "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном" до вступления в силу решения в этом административном деле... Определение вступает в силу с момента оглашения, если иное не предусмотрено этим Кодексом", - говорится в резолютивной части определения, вынесенного судьей Андреем Зинченко во вторник.

На определение может быть подана апелляция в течение 15 дней со дня составления его полного текста.

Суд также приостановил действие решение исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах до рассмотрения дела по сути.

6 февраля исполком Харьковского горсовета утвердил увеличение стоимости проезда в троллейбусах и трамваях с 4 до 6 гривен, а также в метро с 5 до 8 гривен.

Общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутат горсовета, адвокат Игорь Черняк подали иски к исполкому горсовета с требованием отменить решения о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте.

По словам Черняка, основанием для отмены решений о повышении стоимости проезда является нарушение процедуры принятия регуляторных актов (в частности, не был опубликован анализ регуляторного влияния, а также то, что решения исполкома подписал не мэр Геннадий Кернес, а секретарь Харьковского горсовета Александр Новак.