Київтранспарксервіс оштрафували за завищені тарифи на паркування

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України оштрафувала майже на 1,5 млн гривень Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування у столиці. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Встановлено, що у 2021 році вищевказане комунальне підприємство внесло статті витрат "облаштування паркування заїзними кишенями" та "обов'язкові платежі 60%" у вартість своїх послуг. Проте, згідно із законодавством, відомство мало само оплачувати ці статті витрат.

КМДА на підставі даних, наданих комунальним підприємством, 25 червня 2021 року збільшило вартість паркування у Києві у розмірі до 82,3%. В результаті київським водіям довелося платити за паркування за необґрунтовано завищеними тарифами.

Торішнього серпня група киян звернулася до суду з позовом про визнання неправомірними такі тарифи на паркування. Суд дійшов висновку, що це рішення КМДА порушує Податковий кодекс та Порядок формування тарифів на послуги з користування платними майданчиками для паркування автомобілів від 2010 року.

Це рішення суду вже набуло чинності. Ось тільки водіям гроші, які було отримано протиправно, не повернуть.

Раніше стало відомо, що юрособам під час війни більше не потрібно ставити автомобілі на облік у військкоматах.