Євробляхера під час війни оштрафували на 170 000 грн

В Україні суди під час війни продовжують штрафувати власників євроблях, які порушили терміни їхнього вивезення, хоча Державна митна служба стверджувала, що митники не будуть складати відповідні протоколи під час військового стану. У Чернівцях суд оштрафував євробляхера на 170 тисяч гривень.

Так, районний суд Чернівців у справі №725/5603/22 оштрафував євробляхера на 170 000 гривень за порушення терміну вивезення автомобіля Volkswagen Golf на литовських номерах.

Студент Національного Харківського університету завіз Volkswagen Golf до України 12 червня 2021 року. Він мав вивезти його до 12 червня 2022 року. Однак, через війну він це зробити не зміг.

На пункті пропуску через державний кордон митники склали протокол за невчасне вивезення автомобіля на іноземних номерах. Справу передали до суду, який оштрафував автомобіліста.

Студент стверджував, що через війну він був змушений евакуюватися з України, і не мав змоги вивезти машину. Він також нагадав, що Державна митна служба офіційно на своєму сайті обіцяла під час війни продовжити терміни вивезення євроблях та не штрафувати. Проте суд не взяв до уваги ці пояснення.

Нагадаємо, для продовження термінів перебування євробляхи в Україні потрібна письмова згода митниці. Для цього необхідно подати заяву із поясненням причин, чому неможливо вивезти машину.

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