У Києві суд скасував тарифи на паркування

У Києві з 1 серпня 2022 року набуло чинності рішення Окружного адміністративного суду від 22 лютого 2022 року, яке відмінило рішення КМДА про тарифи за стоянку автомобілів на платних муніципальних майданчиках. Шостий апеляційний адміністративний суд підтримав рішення суду першої інстанції.

У Києві суд скасував тарифи на паркування

25 червня 2021 року КМДА ухвалила постанову про тарифи на користування платними муніципальними майданчиками "Київпартранссервісу" для стоянки автомобілів. У серпні 2021 року група киян звернулася до Окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправною цієї постанови.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що ця постанова КМДА не відповідає вимогам Податкового кодексу України та Порядку формування тарифів на послуги з користування платними майданчиками для паркування автомобілів, ухваленого Кабміном у 2010 році. Але київська влада оскаржила це рішення в апеляційному суді.

У Києві суд скасував тарифи на паркування

Однак Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адміністративного суду Києва. Відповідно до законодавства, з 1 серпня 2022 року набуло чинності рішення Окружного адміністративного суду.

Раніше ми повідомили про те, що в Києві співробітники поліції затримали шахрая, який "продавав" люксові автомобілі.


Максимов Віталій, Тудей





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