В центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полиции
Женщина-пассажир была в розыске за мошенничество.
В Киеве супружеская пара пыталась скрыться от полицейской погони и устроила тройное ДТП на Большой Васильковской в центре Киева. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"В автомобиле Toyota была супружеская пара. Их преследовали Шевченковские правоохранители, потому что госпожа Польская Татьяна Николаевна, 1975 года рождения (пассажирка Toyota) – личность, которая скрывается от органов досудебного следствия. Мужчина, который был за рулем, решил, что он проскочит между машинами, но не получилось", – сказано в сообщении.
Скрываясь от погони, водитель попытался проскочить между двумя авто, и столкнулся с обоими.
Полиция разыскивала женщину за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Сейчас женщина задержана и передана инициатору розыска в Луцкий отдел полиции Волынской области.
В результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, 11 февраля в Борисполе гражданин Грузии, убегая на Volkswagen от сотрудников полиции, вылетел во встречный автомобиль. Его водитель погиб.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
20.02.2019 00:05
20.02.2019 02:21