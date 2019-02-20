В центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полиции

Женщина-пассажир была в розыске за мошенничество.

Фото: " Киев оперативный" Водитель пытался проскочить между двумя автомобилями и задел оба

В Киеве супружеская пара пыталась скрыться от полицейской погони и устроила тройное ДТП на Большой Васильковской в центре Киева . Об этом сообщает " Киев Оперативный".

"В автомобиле Toyota была супружеская пара. Их преследовали Шевченковские правоохранители, потому что госпожа Польская Татьяна Николаевна, 1975 года рождения (пассажирка Toyota) – личность, которая скрывается от органов досудебного следствия. Мужчина, который был за рулем, решил, что он проскочит между машинами, но не получилось", – сказано в сообщении.

Скрываясь от погони, водитель попытался проскочить между двумя авто, и столкнулся с обоими.

Фото: " Киев оперативный"

Полиция разыскивала женщину за мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Сейчас женщина задержана и передана инициатору розыска в Луцкий отдел полиции Волынской области.

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, 11 февраля в Борисполе гражданин Грузии, убегая на Volkswagen от сотрудников полиции, вылетел во встречный автомобиль. Его водитель погиб.