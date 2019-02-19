Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
ДТП произошло на выезде из села Гамалиевка.
Вечером 18 февраля на трассе "Киев - Чоп" на территории Львовской области в результате ДТП погиб юноша, который находился за рулем автомобиля, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
На выезде из села Гамалиевка 17-летний житель Львова на Renault Logan выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.
Парень погиб на месте от полученных травм, водитель Skoda госпитализирован.
По факту аварии начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
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19.02.2019 11:51