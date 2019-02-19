Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области

ДТП произошло на выезде из села Гамалиевка.

?Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Вечером 18 февраля на трассе "Киев - Чоп" на территории Львовской области в результате ДТП погиб юноша, который находился за рулем автомобиля, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

На выезде из села Гамалиевка 17-летний житель Львова на Renault Logan выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

Парень погиб на месте от полученных травм, водитель Skoda госпитализирован.

По факту аварии начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.


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