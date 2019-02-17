Подростки снова устроили массовое перепрыгивание турникетов в Харьковском метро

В Харькове группа молодых людей провела еще одну акцию против подорожания проезда в метро, которая заключалась в перепрыгивании турникетов. Видео флешмоба разместили в интсаграме, пишет NewsRoom.kh.ua.

Вечером 16 февраля не менее двух десятков человек забежали в вестибюль станции "Университет", перепрыгнули через турникеты и побежали в переход, ведущий на "Держпром".

Через турникеты в метро прыгали подростки, сообщила UA:Харьков Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникаций полиции Харьковской области. На территории метрополитена работники полиции провели с ними профилактическую беседу и отпустили домой. Подростков было до тридцати, заявила Третьякова. Информация о происшествии зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Однако на прыгании через турникеты нарушители не остановились. Позже они проехали несколько перегонов, открыв одну из дверей вагона поезда. На видео видно, что молодые люди стояли у края вагона и делали селфи на фоне стены тоннеля.

Напомним, неделю назад, 9 февраля, на станции метро "Архитектора Бекетова" через турникеты перепрыгнули до 20 человек. После этого полиции открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". Работники полиции задержали трех несовершеннолетних парней. Их опросили в присутствии родителей и отпустили домой. Ребята, которые прыгали через турникеты, говорили. что таким образом выступают против подорожания проезда в подземке.

6 февраля 2019 года исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение повысить стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн за одну поездку.