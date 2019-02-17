Электрокар Audi Q4 e-tron выйдет не ранее конца 2020 года

Бренд Audi представит на Женевском автосалоне 2019 концептуальный автомобиль Q4 e-tron, оборудованный полностью электрической силовой установкой.

Как можно видеть на эскизных изображениях, Q4 e-tron — это кроссовер с динамичным обликом. Машина получила покатую крышу, а также колёсные диски большого размера.

Центральная консоль в салоне развёрнута в сторону водителя. На ней располагается большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Ещё один дисплей установлен вместо традиционного приборного щитка.

Отмечается, что новый концепт олицетворяет следующую стадию эволюции электрической мобильности Audi. Серийная версия автомобиля будет представлена в конце 2020 — начале 2021 года.

Напомним, что Audi уже организовала серийное производство полностью электрического кроссовера e-tron. Ключевой особенностью электромобиля, отличающегося спортивным характером и отличной динамикой, является низкий центр тяжести и оптимальное расположение аккумуляторных батарей. По уровню вместительности и комфорта Audi e-tron не уступает традиционным полноразмерным моделям бренда.

«С выходом Audi e-tron мы открываем новую главу в истории успеха марки. Помимо самого автомобиля большое внимание будет уделено новым цифровым сервисам и технологиям зарядки», — говорит автопроизводитель.

Добавим также, что Audi планирует представить к 2025 году более 20 моделей электромобилей и подключаемых гибридов.



