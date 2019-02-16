Брата Зайцевой лишили прав за вождение в нетрезвом состоянии

С Василия Зайцева также взыскали штраф размером в 10 тыс. гривен

Брата участницы смертельного ДТП в центре Харькова, в котором погибли 6 человек, Елены Зайцевой, лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Также с Василия Зайцева взыскали штраф размером в 10 тыс. гривен, сообщают активисты Police Control Ukraine.

Отмечается, что брата Зайцевой привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 130 КУпАПа. Кроме штрафа, его лишили прав управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Активисты напомнили, что вечером 3 июня 2018 года по улице Ляпунова, 11 в Харькове патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку транспортного средства на тротуаре, не оставив для движения пешеходов 2 метра, чем нарушил пункт 15.10.в. ПДД Украины. Водителем автомобиля BMW 320 оказался брат Елены Зайцевой - Василий Зайцев.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Зайцев В.В. отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на Зайцева В.В. патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Напомним, 18 октября 2017 в центре Харькова внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Вскоре после ДТП эксперты установили факт употребления опиатов Еленой Зайцевой. Во время избрания меры пресечения фигурантке дела о смертельном ДТП о наличии в ее организме опиатов, ссылаясь на результаты медобследования, заявил прокурор, отмечая, что это является обстоятельством, характеризующим личность. На допросе в суде Зайцева заявляла, что никогда не принимала наркотики, а пила лекарство от головной боли.