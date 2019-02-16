Приборную панель нового Land Rover Defender рассекретили фотошпионы.

Один из пользователей соцсети Twitter выложил фото приборной панели новой модели Land Rover, Никакой поясняющей подписи под ней нет, однако в правой части четко видно начало названия модели, нанесенной в зоне перед правым пассажиром: Defender.

Приборную панель нового Land Rover Defender рассекретили фотошпионы.

Также под постом (пока он был еще не удален) присутствовал комментарий одного из топ-менеджеров PR-команды Land Rover. Он грозил автору судебным разбирательством за нелегальную публикацию фотографии. Этот факт подтверждает: снимок подлинный.

Можно заметить, что суровый «проходимец» примерит ряд опций из премиального сегмента. В частности, виден проекционный дисплей, цифровая комбинация приборов, немаленький экран мультимедиа, блок автоматического климат-контроля, электронный джойстик управления коробкой передач.

До сих пор новый Land Rover Defender попадал в объективы только снаружи, причем всегда в плотном камуфляже. Известно, что предсерийный образец могут показать в этом году, но на рынок машина выйдет только в 2020-м. В гамме будут трех- и пятидверный универсалы, а также пикап.


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