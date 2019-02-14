Киев собрался купить 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет

Город хочет открыть еще 20 станций метро и пустить трамвай с правого на левый берег.

Бюджетная комиссия Киевского горсовета 12 февраля утвердили городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривает закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.

Об этом говорится на сайте горсовета.

"Общий бюджет программы - 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн - будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание - капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", - заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрея Странникова.

В сообщении отмечается, что в Киеве за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15% без учета автомобилей на еврономерах.

"По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет больше машин на 60%. Сейчас столичные мосты перегружены, деградирована трамвайная сеть, в целом отсутствует связанная велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить эти проблемы", - подчеркивается в сообщении.

В частности, предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения: маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, передвигающийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.

"Приоритет будет развитию электротранспорта. В частности, предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре, повысить комфорт общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - отмечают в пресс-службе горсовета.

Кроме того, целевая программа имеет целью изменить модель управления транспортной инфраструктурой города. Речь идет о внедрении систем безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и электронного билета с широким набором тарифов.