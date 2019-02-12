В Киеве будут ремонтировать "Боинги"
Предприятие проходит сертификацию, а сотрудники - обучение.
Госпредприятие оборонпрома "Завод 410 гражданской авиации" будет ремонтировать самолеты Boeing. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Завод уже начал освоение услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники марки Boeing, проводя совместные работы на данных воздушных судах с компанией "Конкорд аэротехник". На территории предприятия сейчас находятся два самолета Boeing 737-500, на которых выполняются работы по техническому обслуживанию и покраске.
"ГП "Завод 410 ГА" имеет развитую инфраструктуру предприятия, квалифицированный персонал, современные технологии и выгодное расположение рядом с Международным аэропортом "Киев". При этом завод делает шаги в сторону освоения технологических новаций для осуществления определенных объемов работ по обслуживанию авиационной техники зарубежного производства", - сказано в сообщении.
После завершения подготовки специалистов и сертификации производства ГП сможет обслужить современную авиационную технику.
Напомним, компания Boeing является крупнейшим производителем самолетов в мире. Осенью 2018 года компания выпустила предупреждение о том, что новые самолеты модели 737 Max могут резко уходить в пике при ошибке данных в системе мониторинга.
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