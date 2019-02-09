Почти 100 человек пострадали из-за столкновения двух поездов у Барселоны
Поезда оказались на одном пути.
В Испании вблизи Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни людей пострадали. Об этом сообщает CCMA.
"Пригородные поезда столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны. Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу", - говорится в сообщении.
На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.
В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.
Напомним, 13 декабря в Анкаре из-за столкновения скоростного пассажирского поезда с пригородным погибли четыре человека, еще более 40 пострадали.
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Транспорт
09.02.2019 17:53