Рада потратила 80 млн гривен на содержание автобазы парламента в 2018 году

Также были приобретены семь авто Toyota Camry за 5,6 млн гривен .

Рада потратила 80 млн гривен на содержание автобазы парламента в 2018 году
Авто депутатов на банковой
Фото: Макс Левин

Верховная Рада израсходовала 80 млн гривен на содержание автобазы управления делами аппарата парламента и приобрела семь автомобилей Toyota Camry за 5,6 млн гривен в 2018 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Українських Новин".

"Расходы по общему фонду государственного бюджета на содержание автобазы в 2018 году составили 80 247 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Для обновления автопарка в декабре 2018 года автобаза приобрела семь автомобилей Toyota Camry 2,5 AT, из которых пяит стоили 790 тыс. гривен каждый, а еще два - по 805 тыс. гривен.

Кроме того 205 депутатов воспользовались служебными дежурными автомобилями.

Напомним, в 2014 году Рада решила передать 41 автомобиль из автопарка парламента на баланс Министерства внутренних дел.


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