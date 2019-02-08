Для этого круглосуточно работают экипажи водителей и стропальщиков.

В Киеве начали эвакуировать временно задержанные патрульными автомобили.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В рамках сотрудничества Центра организации дорожного движения и Управления патрульной полиции в Киеве коммунальщики доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого круглосуточно работают экипажи в составе водителей и стропальщиков, которые загружают, перевозят и разгружают авто.

"Временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины «Об исполнительном производстве»", - подчеркнули в КГГА.