Цены на ж/д билеты в Украине вдвое ниже себестоимости, - "Укрзализныця"

В 2019 году цены на билеты вырастут еще на 25%.

"Укрзализныця" может вдвое поднять тарифы на железнодорожные перевозки, в том числе тариф на перевозку багажа - почти в три с половиной раза. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу "Укразализныци".

"Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложено в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрено в размере 25%. "Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", — говорится в сообщении.

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Нынешние цены на перевозки, по данным перевозчика, вдвое ниже себестоимости перевозок.

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" дважды поднимала тарифы - на 12% в мае и на столько же в октябре.