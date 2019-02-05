Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве

В ночь на среду ожидается мокрый снег и гололед.

Власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, мокрый снег и гололедица. В связи с этим, коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.