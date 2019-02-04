Учёные MIT обвинили Ford в краже технологий для двигателя EcoBoost
Профессора Массачусетского технологического института (MIT) Лесли Бромберг (Leslie Bromberg), Дэниел Р. Кон (Daniel R. Cohn) и Джон Б. Хейвуд (John B. Heywood) подали иск против автогиганта Ford, обвинив его в незаконном использовании своих разработок в двигателях пикапов Ford F-Series.
По словам учёных, один из самых популярных в США пикапов входит в число многих продуктов Ford, где используются украденные технологии, созданные ими для запуска новейших экономичных двигателей.
В иске, поданном 30 января 2019 году в федеральный суд в Уилмингтоне (штат Делавэр), говорится, что их запатентованная технология одновременно-раздельного впрыска была добавлена ??в последние годы в двигатели EcoBoost без необходимого для этого разрешения.
Иск был подан основанной тремя учёными компанией Ethanol Boosting Systems LLC (EBS), которой MIT предоставил эксклюзивные права на патентное лицензирование. В 2014 году EBS предложила Ford лицензировать патенты, но автопроизводитель отказался.
Как утверждают истцы, Ford использует их технологии в двигателях EcoBoost, установленных в новейших моделях транспортных средств, включая пикапы F-150, кроссоверы Lincoln Navigator и спортивные автомобили Ford Mustang.
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04.02.2019 15:05