Учёные MIT обвинили Ford в краже технологий для двигателя EcoBoost

Профессора Массачусетского технологического института (MIT) Лесли Бромберг (Leslie Bromberg), Дэниел Р. Кон (Daniel R. Cohn) и Джон Б. Хейвуд (John B. Heywood) подали иск против автогиганта Ford, обвинив его в незаконном использовании своих разработок в двигателях пикапов Ford F-Series.

По словам учёных, один из самых популярных в США пикапов входит в число многих продуктов Ford, где используются украденные технологии, созданные ими для запуска новейших экономичных двигателей.

В иске, поданном 30 января 2019 году в федеральный суд в Уилмингтоне (штат Делавэр), говорится, что их запатентованная технология одновременно-раздельного впрыска была добавлена ??в последние годы в двигатели EcoBoost без необходимого для этого разрешения.

Иск был подан основанной тремя учёными компанией Ethanol Boosting Systems LLC (EBS), которой MIT предоставил эксклюзивные права на патентное лицензирование. В 2014 году EBS предложила Ford лицензировать патенты, но автопроизводитель отказался.

Как утверждают истцы, Ford использует их технологии в двигателях EcoBoost, установленных в новейших моделях транспортных средств, включая пикапы F-150, кроссоверы Lincoln Navigator и спортивные автомобили Ford Mustang.



