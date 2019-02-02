В Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в сугробе "Таврию", 4 пострадавших

На момент аварии пострадавшие пытались вытолкнуть легковушку из сугроба.

В Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в сугробе "Таврию", 4 пострадавших
В Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в сугробе "Таврию"
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в снежном сугробе "Таврию", в результате погибла женщина, еще трое людей - с травмами в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции области в субботу, 2 февраля.

"26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Таврия, который находился на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека”, - говорится в сообщении.

Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой помощи. Пострадавшие на момент аварии находились возле автомобиля "Таврия", пытаясь вытолкнуть его из сугроба.

Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter.

Водитель автомобиля "Таврия" и пассажир Mercedes Sprinter за медицинской помощью не обращались.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на одесской трассе в одном месте произошло шесть ДТП из-за ям на дороге.


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