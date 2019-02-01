Полиция задержала водителя "Ауди", разбившего пять автомобилей на площади Победы в Киеве

У подозреваемого взяли анализы для определения наркотического или алкогольного опьянения.

Полиция Киева задержала водителя "Ауди", который накануне вечером протаранил пять автомобилей на площади Победы в Киеве. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о взятии водителя под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Видеозапись момент ДТП опубликована на ютуб-канале издания "Информатор":

Полиция подтвердила гибель женщины - водителя "Мазды", а также травмы еще двух водителей, пострадавшие госпитализированы.

Водитель "Ауди" получил перелом ноги. Так как на месте ДТП ему сообщили о подозрении, то сейчас он находится в больничном отделении закрытого типа. У него отобраны биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Также к врачу-наркологу доставили водителей всех транспортных средств, которые стали участниками аварии.

Напомним, в Харькове суд по делу о ДТП с шестью погибшими завершил разбирательство и перешел к стадии дебатов, заседание назначено на 6 февраля.


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