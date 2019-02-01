На площади Победы в Киеве столкнулись пять автомобилей, есть жертвы

Водитель Mazda умерла в больнице.

Вечером 31 января на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганской в Киеве произошло масштабное ДТП. Дорогу не поделили Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

Фото: kiev.informator.ua

Водителя Mazda зажало в салоне, его вырезали спасатели, сообщает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Больше всего пострадали Mazda и Audi. Именно там, по словам очевидцев, пострадали люди. Их госпитализировали медики, предварительно достав водителя Mazda из искореженного автомобиля. Об их состоянии ничего не известно. По информации от очевидцев, виновником ДТП был водитель Audi. Кроме того, прохожие говорили о том, что он находился в неадекватном состоянии.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

Полицейские комментировать ДТП отказались, ссылаясь на следственные действия.

По данным dtp.kiev.ua, водитель Mazda умерла по дороге в больницу. Сообщается, что виновником ДТП является водитель Audi, который на большой скорости выехал на площадь Победы с Дмитриевской и протаранил три автомобиля. Предположительно, он находился под действием наркотиков. На место в течении 20 минут прибыл отец водителя, который пытался препятствовать съемке.


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