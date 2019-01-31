Renault Clio выкатили в пятом поколении.

Неделю назад компания Renault представила рестайлинговый вариант своего самого компактного хэтчбека Twingo. Теперь настал черед более серьезного обновления: хэтчбек В-класса Clio показали в следующем, пятом по счету поколении.

Переднюю часть переоформили в соответствии с последними веяниями корпоративного стиля. Такими уже стали Koleos, Talisman, Megane. По сравнению с предшественником модель стала на 14 миллиметров короче и на восемь ниже, но зато сразу на 67 миллиметров шире. По заверениям французов, внутренний объем стал больше. Причем как для пассажиров, так и для их вещей: багажник вырос с 300 сразу до 391 литра, а мелкие ниши предоставляют на 26 литров больше.

Если не брать в расчет переднюю часть, в остальном кузов нового Clio похож на предыдущий. Под ним – другая платформа. Это «тележка» CMF-B, которую получит будущий Nissan Juke, а также третье поколение бюджетного семейства Logan/Sandero/Duster. Точной информации о двигателях пока нет. Похоже, что для хэтчбека отрядят широкую гамму бензиновых моторов – от 65-сильного атмосферника до 130-сильного турбированного агрегата. Дизели пока в строю: ожидается пара двигателей 1.5 мощностью 85 и 115 л.с.

Какой французский хэтчбек обходится без интерьера с широкими возможностями персонализации? Для Clio доступны восемь вариантов оформления салона и столько же цветов фоновой подсветки. В начальных версиях цифровая комбинация приборов и центральный дисплей скромные, семидюймовые. Дорогие комплектации увеличивают их диагональ до 9,3 и 10 дюймов соответственно.

Наряду с несколькими массовыми комплектациями в гамме появятся исполнения RS Line (спортивное) и Intiale Paris (с самой дорогой отделкой). К 2020 году ожидается гибрид, который также станет выделяться внешне.

Публичный дебют нового Renault Clio состоится на мартовском моторшоу в Париже.

Дизайном хэтчбек стал похож на старшие модели.