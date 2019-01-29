Грузовик попал под дизель-поезд в Харьковской области
Водитель проигнорировал сигналы светофора.
Во вторник, 29 января, на железнодорожном переезде на дороге Харьков - Волчанск грузовик с зерном попал под дизель-поезд "Купянск - Волчанск".
Пресс-служба полиции сообщила, что грузовик выехал на переезд перед поездом, несмотря на то что там установлена световая и звуковая сигнализация.
Водитель MAN - 35-летний житель Харькова - попал в больницу. Экипаж локомотива и пассажиры поезда не пострадали.
Движение транспорта не останавливалось, но локомотив получил повреждения.
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29.01.2019 17:15