Грузовик попал под дизель-поезд в Харьковской области

Во вторник, 29 января, на железнодорожном переезде на дороге Харьков - Волчанск грузовик с зерном попал под дизель-поезд "Купянск - Волчанск".

Пресс-служба полиции сообщила, что грузовик выехал на переезд перед поездом, несмотря на то что там установлена световая и звуковая сигнализация.

Водитель MAN - 35-летний житель Харькова - попал в больницу. Экипаж локомотива и пассажиры поезда не пострадали.

Движение транспорта не останавливалось, но локомотив получил повреждения.