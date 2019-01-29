В Житомире во время двойного ДТП перевернулась "Газель" с заключенными

Во вторник, 29 января на окраине Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "БМВ", микроавтобуса "Газель" и "Рено Кенго". В результате аварии два человека получили травмы.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Предварительно установлено, что около 11:00 водитель «БМВ», 29-летний житель Житомира, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель» роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области, от чего тот перевернулся на бок. В дальнейшем с ним столкнулся автомобиль «Рено Кенго» под управлением 33-летнего жителя с. Глубочицы Житомирского района, который ехал позади в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель "Рено" последний получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также медпомощь оказывалась 29-летней полицейской конвойной службы.

Фото: zt.npu.gov.ua

Автомобиль полиции транспортировал троих арестованных, которые травм не получили и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания.

Фото: zt.npu.gov.ua

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Предварительная квалификация - 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее военный грузовик "Урал", перевозивший ящики с боеприпасами, попал в ДТП в районе села Княжичи Черкасской области.