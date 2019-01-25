В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В Бродах скоростной поезд Киев - Ивано-Франковск сбил насмерть 17-девушку

В Бродах 17-летняя местная девушка погибла в результате наезда скоростного поезда Киев - Ивано-Франковск.

Об этом сообщила спикер областной полиции Светлана Добровольская.

"Сегодня, 24 января, около 19:00 в Бродовское отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по улице Львовской электропоезд сбил несовершеннолетнюю, в результате чего она умерла", - написала она в фейсбуке.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.


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