Китай подарит ГосЧС 50 единиц аварийно-спасательной техники
Соглашение предусматривает поставку кранов, бульдозеров, автогрейдеров.
Кабинет министров на заседании 23 января утвердил проект соглашения с Китаем о получении технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГосЧС получит от Китая больше 50 единиц техники, такой как автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей.
Кроме того, КНР направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.
Договор от имени Украины подпишет первый вице-премьер-министр Степан Кубив.
Напомним, в 2016 году Китай подарил ГосЧС Украины 25 единиц инженерной и автомобильной техники и 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним на общую сумму более 185 млн гривен, в том числе два автокрана грузоподъемностью 50 тонн, три автокрана грузоподъемностью 75 тонн, два автокрана грузоподъемностью 180 тонн, четыре бульдозера, девять экскаваторов, пять пикапов, 16 комплектов дизельных генераторов и 16 комплектов водяных насосов.
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