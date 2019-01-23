Китай подарит ГосЧС 50 единиц аварийно-спасательной техники

Кабинет министров на заседании 23 января утвердил проект соглашения с Китаем о получении технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГосЧС получит от Китая больше 50 единиц техники, такой как автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей.

Кроме того, КНР направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Договор от имени Украины подпишет первый вице-премьер-министр Степан Кубив.