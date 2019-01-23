Китай подарит ГосЧС 50 единиц аварийно-спасательной техники

Соглашение предусматривает поставку кранов, бульдозеров, автогрейдеров.

Китай подарит ГосЧС 50 единиц аварийно-спасательной техники
Фото: dsns.gov.ua

Кабинет министров на заседании 23 января утвердил проект соглашения с Китаем о получении технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГосЧС получит от Китая больше 50 единиц техники, такой как автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей.

Кроме того, КНР направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Договор от имени Украины подпишет первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Напомним, в 2016 году Китай подарил ГосЧС Украины 25 единиц инженерной и автомобильной техники и 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования и запасные части к ним на общую сумму более 185 млн гривен, в том числе два автокрана грузоподъемностью 50 тонн, три автокрана грузоподъемностью 75 тонн, два автокрана грузоподъемностью 180 тонн, четыре бульдозера, девять экскаваторов, пять пикапов, 16 комплектов дизельных генераторов и 16 комплектов водяных насосов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Керченском проливе загорелись два судна под флагом ТанзанииВ Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Крупнейший авиационный двигатель в работе: видеоКрупнейший авиационный двигатель в работе: видео
В Киеве заметили пожилого "зацепера"
Севший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностейСевший на мель роSSийский сухогруз "Кузьма Минин" задержан в Великобритании из-за неисправностей
Блок рекламы


Похожие новости
Дороги в регионах открыты для автотранспорта, - ГосЧСДороги в регионах открыты для автотранспорта, - ГосЧС
ГосЧС расчистила проблемные участки дорог в Полтавской областиГосЧС расчистила проблемные участки дорог в Полтавской области
ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабряГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
Китайцы готовы к бою с Tesla на её полеКитайцы готовы к бою с Tesla на её поле
Подразделения ГосЧС Киева получили пять новых спасательных автомобилейПодразделения ГосЧС Киева получили пять новых спасательных автомобилей
Китай испытал вертолет-беспилотник на ученияхКитай испытал вертолет-беспилотник на учениях
Вертолет ГосЧС увезли с места аварийной посадки в Харьковской областиВертолет ГосЧС увезли с места аварийной посадки в Харьковской области
В Харьковской области упал вертолет ГосЧСВ Харьковской области упал вертолет ГосЧС
ГосЧС уже подобрала место базирования для новых французских вертолетовГосЧС уже подобрала место базирования для новых французских вертолетов
ГосЧС и медбригады МВД отработали эвакуацию пострадавших по воздухуГосЧС и медбригады МВД отработали эвакуацию пострадавших по воздуху
Последние новости
Подгружаем последние новости