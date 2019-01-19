За 2018 год в Украине произошло более 6 тыс. ДТП с участием маршруток
В них погибли 229 человек, 2544 получили травмы.
За 2018 год в Украине произошло более 6 тысяч ДТП с участием автобусов и маршруток. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос УНН.
"По состоянию на 16 января 2019 года с участием автобусов зарегистрировано 6342 ДТП, в которых 229 человек погибли и 2544 человека травмированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество ДТП с участием автобусов и маршрутных такси зарегистрировали в Киеве, Одессе и Днепре.
В полиции уточнили, что под автобусом, в соответствии с законодательством, имеется в виду транспортное средство с числом мест для сидения более 9, включая место водителя.
Напомним, ранее в Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионера. Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора. На Волыни перевернулась маршрутка, из-за чего пострадали 11 человек.
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19.01.2019 09:43