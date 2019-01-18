Львов подписал с ЕБРР кредитный договор на 50 троллейбусов

"Львовэлектротранс" в пятницу, 18 января, подписал с Европейским банком реконструкции и развития кредитный договор на покупку 50 новых троллейбусов, реконструкцию контактной сети и двух троллейбусных депо на Промышленной и Троллейбусной улицах.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Это уже пятый транспортный проект, над которым мы совместно работаем. Этот проект решает очень важную проблему для города. Ведь средний возраст троллейбусов, которые сегодня есть, - 22 года. Пришло время для закупки новых троллейбусов, и мы рады, что можем поддержать эту инициативу. Также благодарим Фонд чистых технологий за поддержку и европейское сообщество, которые оказали техническую помощь для поддержки этой транзакции", - прокомментировал сделку Денис Гаевой, ведущий банкир ЕБРР .

Договор о намерении кредитного финансирования был подписан в марте 2018 года. Тогда сообщалось, что ЕБРР выделит Львову 17 млн евро: 2 млн в виде безвозвратного гранта и 15 млн в виде кредита на 13 лет.

20 сентября 2018 года "Львовэлектротранс" объявил конкурс на закупку 50 троллейбусов, участие в нем принял только одна компания - "Концерн Электрон".