Львов подписал с ЕБРР кредитный договор на 50 троллейбусов

Городской перевозчик получит 17 млн евро.

Львов подписал с ЕБРР кредитный договор на 50 троллейбусов
Фото: lviv.travel

"Львовэлектротранс" в пятницу, 18 января, подписал с Европейским банком реконструкции и развития кредитный договор на покупку 50 новых троллейбусов, реконструкцию контактной сети и двух троллейбусных депо на Промышленной и Троллейбусной улицах.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"Это уже пятый транспортный проект, над которым мы совместно работаем. Этот проект решает очень важную проблему для города. Ведь средний возраст троллейбусов, которые сегодня есть, - 22 года. Пришло время для закупки новых троллейбусов, и мы рады, что можем поддержать эту инициативу. Также благодарим Фонд чистых технологий за поддержку и европейское сообщество, которые оказали техническую помощь для поддержки этой транзакции", - прокомментировал сделку Денис Гаевой, ведущий банкир ЕБРР.

Договор о намерении кредитного финансирования был подписан в марте 2018 года. Тогда сообщалось, что ЕБРР выделит Львову 17 млн евро: 2 млн в виде безвозвратного гранта и 15 млн в виде кредита на 13 лет.

20 сентября 2018 года "Львовэлектротранс" объявил конкурс на закупку 50 троллейбусов, участие в нем принял только одна компания - "Концерн Электрон".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилищеТри человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище
У побережья Франции найдена немецкая подлодкаУ побережья Франции найдена немецкая подлодка
Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под НиколаевомЗамглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машинМинобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машин
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
После смертельного ДТП под Львовом прокуратура возбудила дело против облавтодораПосле смертельного ДТП под Львовом прокуратура возбудила дело против облавтодора
После смертельного ДТП под Львовм прокуратура расследует нарушения правил безопасности дорожного движения облавтодоромПосле смертельного ДТП под Львовм прокуратура расследует нарушения правил безопасности дорожного движения облавтодором
Полиция задержала водителя автоцистерны, причастного к смертельному ДТП под ЛьвовомПолиция задержала водителя автоцистерны, причастного к смертельному ДТП под Львовом
Под Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировалиПод Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировали
Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во ЛьвовеСотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове
Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежалВо Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал
"Укравтодор" подписал контракт на установку комплексов Weight-in-Motion возле Киева"Укравтодор" подписал контракт на установку комплексов Weight-in-Motion возле Киева
На Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусовНа Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусов
Последние новости
Подгружаем последние новости