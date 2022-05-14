14 мая из Покровска во Львов поедет эвакуационный поезд

Поезд бесплатный.

14 мая из Покровска во Львов поедет эвакуационный поезд
Фото: КГГА

Из Покровска Донецкой области через Днепр во Львов 14 мая отправится эвакуационный поезд.

Об этом сообщает Укрзализныця.

«14 мая в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный бесплатный поезд. 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов», – говорится в сообщении.

Также эту информацию в Телеграмм обнародовал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Напомним, что войска РФ мощно обстреливают населенные пункты в Донецкой области и делают все, чтобы блокировать выезды гуманитарных колонн из опасных регионов, заявила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

По состоянию на 11 мая от обстрелов эвакуационных колонн погибли 33 человека.

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