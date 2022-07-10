На сьогодні "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Час відправлення і маршрут оприлюднено на сайті перевізника.

Потяг 234/233 відправиться о 16:30. Стартувавши у Покровську, вирушить через Дніпро у Львів.

Від початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини.

Також нещодавно в відомстві поділилися, що буде з цінами на квитки цього року.