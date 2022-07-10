Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова

Нещодавно у відомстві також поділилися, що буде з цінами на квитки цього року, інформує ZN.ua.

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова
Вдалось евакуювати понад 300 тисяч жителів Донеччини
© depositphotos/Yurii_Zymovin

На сьогодні "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Час відправлення і маршрут оприлюднено на сайті перевізника.

Потяг 234/233 відправиться о 16:30. Стартувавши у Покровську, вирушить через Дніпро у Львів.

Від початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини.

Також нещодавно в відомстві поділилися, що буде з цінами на квитки цього року.


Оксана Коваль, ZN.ua





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