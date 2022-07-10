2022-07-10
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова
Нещодавно у відомстві також поділилися, що буде з цінами на квитки цього року, інформує
На сьогодні "Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг з Покровська до Львова. Час відправлення і маршрут оприлюднено на
Потяг 234/233 відправиться о 16:30. Стартувавши у Покровську, вирушить через Дніпро у Львів.
Від початку вторгнення “Укрзалізниця” евакуювала понад 300 тис. жителів Донеччини.
Також нещодавно в відомстві поділилися, що буде з цінами на квитки цього року.
Оксана Коваль, ZN.ua