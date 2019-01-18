Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)

Не работалистанции "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец".

Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)
Фото: metro.kiev.ua

Киевский метрополитен закрыл для пассажиров станции "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" из-за поломки поезда.

Об этом сообщается на сайте КП.

"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" - до "Золотых ворот". Станции "Дорогожичи" и "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров. Поломка поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поломка произошла на станции "Кловская".

Об открытии движения в обычном режиме КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.

Обновление 12:30. Работа станций "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" возобновлена.

"Зеленая ветка. Движение восстановлено в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене.

Напомним, в марте прошлого года на Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро сломался поезд.


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