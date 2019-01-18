Три станции киевского метро закрывали из-за поломки поезда (обновлено)
Не работалистанции "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец".
Киевский метрополитен закрыл для пассажиров станции "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" из-за поломки поезда.
Об этом сообщается на сайте КП.
"Движение по зеленой линии только от станции "Красный хутор" - до "Золотых ворот". Станции "Дорогожичи" и "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров. Поломка поезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поломка произошла на станции "Кловская".
Об открытии движения в обычном режиме КП "Киевский метрополитен" сообщит дополнительно.
Обновление 12:30. Работа станций "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" возобновлена.
"Зеленая ветка. Движение восстановлено в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства!", - сообщили в метрополитене.
Напомним, в марте прошлого года на Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро сломался поезд.
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