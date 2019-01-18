Автосалон в Детройте 2019: Ford Explorer ST.

О новом поколении внедорожника Ford Explorer мы уже подробно рассказывали. Чуть позже стало известно, что у модели впервые появилась спортивная версия ST.

Для обычного «Эксплорера» двигателей, напомним, предлагается два: «четверка» в 304 л.с. и «шестерка» отдачей 370 сил, обе из семейства EcoBoost. Explorer ST тоже везет мотор EcoBoost 3.0 V6, но его мощность увеличена до 400 л.с. Такой же агрегат используется на соплатформенном Lincoln Aviator, но там он еще чуть мощнее (405 л.с.).

Коробка передач – 10-ступенчатый автомат. Никакого монопривода для ST-версии не предусмотрено, только все ведущие колеса. Максимальная скорость достигает 230 км/ч, а вот время разгона до сотни производитель предпочел пока скрыть.

В комплектацию Explorer ST входят 21-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты увеличенного размера. Снаружи машина щеголяет черненым декором, внутри – спортивными креслами с кожаной отделкой и усеченным по нижней хорде рулем. В блоке выбора ездовых настроек появился режим Sport с более острыми реакциями.

Заряженное исполнение появилось у внедорожника впервые.