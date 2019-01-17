В Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric

Локомотивы будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время начнут свою работу.

В Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Фото: cfts.org.ua

16 января порт Черноморск принял судно BBC Aquamarine, на борту которого в Украину была доставлена очередная партия локомотивов General Electric ТЭ33АС, информирует ЦТС.

"Судно BBC Aquamarine с пятью локомотивами производства General Electric вчера ночью прибыло в порт Черноморск, а уже утром началась их выгрузка", - говорится в сообщении.

Фото: cfts.org.ua

Локомотивы будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время начнут свою работу.

Как сообщалось, "Укрзализныця" начала эксплуатацию американских локомотивов General Electric в декабре 2018. Каждый новый локомотив будет экономить компании по 10 млн гривен в год.

23 февраля 2018 УЗ и GE Тransportation подписали рамочный договор о 15-летнем партнерстве по обновлению и модернизации подвижного состава украинских железных дорог. Он предусматривает поставку до 225 локомотивов General Electric серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное техническое обслуживание.

По первому контракту стоимостью 140 млн долларов (с НДС) УЗ до конца первого квартала 2019 года получит 30 тепловозов. Финансирование предоставил государственный Укрэксимбанк.

Партия локомотивов, которую поставит General Electric в сотрудничестве с Крюковским вагоностроительным заводом - крупнейшая в истории независимой Украины.


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