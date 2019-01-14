В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана

По данным разных СМИ, число жертв составляет от 9 до 16 человек.

В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана
В Иране разбился грузовой самолет
Фото: twitter.com/360tv

В Иране 14 января разбился грузовой самолет Boeing-707, вылетевший из Кыргызстана.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Самолет принадлежал иранской компании и совершал чартерный рейс из Кыргызстана в Иран. Как сообщила пресс-секретарь кыргызстанского аэропорта "Манас" Алия Курбанова, самолет вылетел из Бишкека 14 января в 7.16 - из аэропорта "Манас" в аэропорт "Пайам" близ Тегерана.

Официально подтвержденных данных о числе жертв нет. Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение пишет, что на борту находилось девять человек. По данным разных СМИ, число жертв составляет от 9 до 16 человек.

?? Видео с места крушения пассажирского Boeing 707 под Тегераном.

По предварительным данным, погибли 10 человек. В посольстве РФ в Тегеране уточняют информацию о нахождении на борту россиян. pic.twitter.com/nserZVCliw

— Телеканал 360° (@360tv) January 14, 2019

Напомним, в конце декабря РоSSия на полгода продлила запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан.


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