В Иране разбился грузовой самолет, летевший из Кыргызстана

Самолет принадлежал иранской компании и совершал чартерный рейс из Кыргызстана в Иран. Как сообщила пресс-секретарь кыргызстанского аэропорта "Манас" Алия Курбанова, самолет вылетел из Бишкека 14 января в 7.16 - из аэропорта "Манас" в аэропорт "Пайам" близ Тегерана.
Официально подтвержденных данных о числе жертв нет. Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение пишет, что на борту находилось девять человек. По данным разных СМИ, число жертв составляет от 9 до 16 человек.
?? Видео с места крушения пассажирского Boeing 707 под Тегераном.
По предварительным данным, погибли 10 человек. В посольстве РФ в Тегеране уточняют информацию о нахождении на борту россиян. pic.twitter.com/nserZVCliw
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