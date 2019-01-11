Toyota нашла новое применение водородному двигателю

Машина создана на средства Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, которое выделило грант в размере 41 миллиона долларов на научно-исследовательские работы, призванные снизить выбросы вредных веществ автотранспортом Лос-Анджелеса. В данном случае речь идет о снижении выбросов грузового транспорта, обслуживающего лос-анджелесский морской порт, через который проходит более десяти тысяч грузовиков за год.

Помимо опытной партии тягачей, также предусмотрено строительство двух водородных заправочных станций, которые первоначально будут обслуживать машины в период их двухгодичной тестовой эксплуатации, а в перспективе смогут стать частью калифорнийской сети водородных заправок.

По утверждению разработчиков, водородные тягачи способны на одном баке водорода (60 кг) проезжать расстояние в 480 километров. В Toyota и Kenworth уверены, что работающие на водороде грузовики имеют хорошие перспективы, тем более, что с 2035 года в Калифорнии будет законодательно запрещена эксплуатация грузовиков с двигателями внутреннего сгорания. Что означает кардинальное обновление автопарка грузовых перевозчиков.

В настоящее время Toyota является одним из мировых лидеров по разработке водородомобилей и одним из немногих автопроизводителей, кто имеет в своем модельному ряду серийно выпускаемый водородомобиль — седан Toyota Mirai.



