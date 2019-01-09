Подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве
Инцидент произошел вечером 8 января на станции Гната Юры.
В Киеве группа подростков повредила стекло в вагоне скоростного трамвая.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевпастранса" в Фейсбуке.
Инцидент произошел во вторник, 8 января, в 18:50 на станции Гната Юры в направлении станции Старовокзальная.
"Группой подростков были повреждены стекла в трамвае Борщаговской скоростной линии. Инцидентом занимается полиция. Уважаемые родители! Пожалуйста, следите за своими детьми и за тем, чем они могут заниматься в свободное время. Сейчас трамвай простаивает в депо, а мог бы перевозить пассажиров", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле прошлого года после капитального ремонта открыли станцию скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
09.01.2019 21:15