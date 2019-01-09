Подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве

Инцидент произошел вечером 8 января на станции Гната Юры.

Подростки разбили окно в вагоне скоростного трамвая в Киеве
В Киеве подростки разбили окно скоростного трамвая
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве группа подростков повредила стекло в вагоне скоростного трамвая.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевпастранса" в Фейсбуке.

Инцидент произошел во вторник, 8 января, в 18:50 на станции Гната Юры в направлении станции Старовокзальная.

"Группой подростков были повреждены стекла в трамвае Борщаговской скоростной линии. Инцидентом занимается полиция. Уважаемые родители! Пожалуйста, следите за своими детьми и за тем, чем они могут заниматься в свободное время. Сейчас трамвай простаивает в депо, а мог бы перевозить пассажиров", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, в апреле прошлого года после капитального ремонта открыли станцию скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова".


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