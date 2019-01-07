Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ

Затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo-Balt 214 могло перевозить уголь, который добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что судно перевозило уголь из порта Азов (РоSSия) в порт Самсун (Турция).

"Этот роSSийский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - отметили в министерстве.

Также в МинВОТ уточнили, что до лета 2017 года судно ходило под роSSийским флагом, изменив его на два месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем, с августа 2017, - на флаг Панамы.

Напомним, в Черном море затонул сухогруз "Волго-Балт-214", на борту которого было 13 человек, в том числе девять украинцев, два азербайджанца и двое русских. Семерых из них удалось спасти, два человека погибли, судьба еще четырех человек пока не установлена.

В октябре прошлого года в Черном море затонул теплоход, перевозивший металлолом.