Tesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских стран

Tesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских стран

Конфигуратор Tesla Model 3 стал доступен во всех европейских странах с левосторонним управлением, и это означает, что теперь компания принимает прямые заказы со стороны конечных потребителей на этих рынках. Автопроизводитель начал показ нового автомобиля в европейских автосалонах в ноябре 2018 года, намекая на его предстоящий выпуск.

Хотя в декабре Tesla начала принимать заявки от оформивших предварительные заказы, доступ к конфигуратору получили только те, кто заплатил за бронирование $1000 долларов. Теперь же любой желающий может посетить веб-сайт Tesla и пройти процесс настройки, чтобы узнать, сколько будет стоить та версия электрокара, которую он желает приобрести.

Model 3 configurator is now open to left-hand drive countries in Europe. Design your Model 3

— Tesla (@Tesla) 4 января 2019 г.

Судя по доступным в конфигураторе вариантам, Tesla принимает заказы только на Model 3 в версиях Long Range Battery и Performance — более доступный по цене автомобиль среднего класса Battery на европейском рынке пока недоступен. Стоимость варьируется в зависимости от региона. Во Франции, например, базовая версия Long Range Battery без улучшенного автопилота стоит €53 500, тогда как в Италии — €59 600 (около $68 000). Для сравнения: эта же модель обходится американцам в $42 950 с учётом скидок от правительства.

Tesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских стран

Заинтересованные клиенты в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии могут воспользоваться процессом настройки прямо на сайте Tesla. Сообщается также, что компания начала принимать заказы напрямую от конечных клиентов в Китае.

Tesla начала принимать заказы на Model 3 в ряде европейских стран


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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