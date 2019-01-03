Авиакомпания по ошибке продала билеты в 24 раза дешевле их стоимости
Билеты обещают не аннулировать.
Авиакомпания Cathay Pacific по ошибке распродала билеты в первом и бизнес-классах в 24 раза дешевле их стоимости, передает ВВС.
Билеты на августовские рейсы из Вьетнама в Нью-Йорк в течение какого-то времени можно было приобрести за 675 долларов. При этом билеты на те же рейсы, но в июле и сентябре, стоят 16 тысяч долларов.
Перевозчик уже сообщил, что это была ошибка, но пообещал: все, кто успел приобрести билеты, смогут ими воспользоваться.
Необычно низкую цену на авиабилеты 31 декабря заметили несколько тревел-блоггеров. Вскоре после того, как они рассказали о ней в соцсетях, Cathay Pacific исправила ошибку.
Как сообщалось, рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы.
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02.01.2019 15:00