Авиакомпания по ошибке продала билеты в 24 раза дешевле их стоимости

Авиакомпания Cathay Pacific по ошибке распродала билеты в первом и бизнес-классах в 24 раза дешевле их стоимости, передает ВВС.

Билеты на августовские рейсы из Вьетнама в Нью-Йорк в течение какого-то времени можно было приобрести за 675 долларов. При этом билеты на те же рейсы, но в июле и сентябре, стоят 16 тысяч долларов.

Перевозчик уже сообщил, что это была ошибка, но пообещал: все, кто успел приобрести билеты, смогут ими воспользоваться.

Необычно низкую цену на авиабилеты 31 декабря заметили несколько тревел-блоггеров. Вскоре после того, как они рассказали о ней в соцсетях, Cathay Pacific исправила ошибку.

Как сообщалось, рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы.