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Поезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей Лопани Личность погибшего не установили, на вид ему 45-50 лет. Станция "Казачья Лопань" Фото: ua-1.com Поезд "Москва - Кривой Рог" сегодня ночью сбил насмерть человека в Казачьей Лопани (Дергачевский район Харьковской области). Пресс-служба полиции сообщила, что это произошло ночью около 2:50. Личность погибшего пока не установили, на вид ему 45-50 лет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения. Напомним, вечером 22 декабря на железнодорожном пути в Лубнах (Полтавская область) под поезд Харьков - Рахов попал 31-летний местный житель. 15 декабря в Мерефе электричка "Харьков - Гусаровка" переехала мужчину, который лежал на путях.

LB.ua

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