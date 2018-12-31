Поезд "Москва - Кривой Рог" сбил насмерть человека в Казачьей Лопани
Личность погибшего не установили, на вид ему 45-50 лет.
Поезд "Москва - Кривой Рог" сегодня ночью сбил насмерть человека в Казачьей Лопани (Дергачевский район Харьковской области).
Пресс-служба полиции сообщила, что это произошло ночью около 2:50.
Личность погибшего пока не установили, на вид ему 45-50 лет.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности движения.
Напомним, вечером 22 декабря на железнодорожном пути в Лубнах (Полтавская область) под поезд Харьков - Рахов попал 31-летний местный житель.
15 декабря в Мерефе электричка "Харьков - Гусаровка" переехала мужчину, который лежал на путях.
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31.12.2018 12:35