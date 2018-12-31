Lamborghini показала истинного фаната марки

В канун праздника в магазин игрушек приходят трое мальчишек с родителями, чтобы купить машинку марки Lamborghini. Но вот незадача — все суперкары оказываются распроданы! Продавец предлагает ребятам выбрать что-нибудь другое взамен, но один парень напрочь отказывается от любых компромиссов. И его целеустремлённость оказывается вознаграждена! К мальчишке приезжает заводской тест-пилот Lamborghini Марко Мапелли и дарит ему игрушечный Aventador SVJ. А заодно пускает парня посидеть в салоне и завести свирепый мотор!



