Lamborghini показала истинного фаната марки

Lamborghini показала истинного фаната марки

В канун праздника в магазин игрушек приходят трое мальчишек с родителями, чтобы купить машинку марки Lamborghini. Но вот незадача — все суперкары оказываются распроданы! Продавец предлагает ребятам выбрать что-нибудь другое взамен, но один парень напрочь отказывается от любых компромиссов. И его целеустремлённость оказывается вознаграждена! К мальчишке приезжает заводской тест-пилот Lamborghini Марко Мапелли и дарит ему игрушечный Aventador SVJ. А заодно пускает парня посидеть в салоне и завести свирепый мотор!


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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