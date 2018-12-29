На Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусов
Движение в сторону площади Шевченко по ул. Кирилловской (Фрунзе) заблокировано.
В пятницу, 28 декабря, в Киеве на Куреневке произошло ДТП: фонарный столб упал на движущийся автомобиль и оборвал электрические провода, а также провода троллейбусной линии. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
Во время инцидента никто не пострадал, но столб разбил капот автомобиля.
Автомобильное движение в сторону площади Шевченко полностью заблокировано, движение в сторону центра осуществляется по одной полосе.
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