На Куреневке фонарный столб упал на автомобиль и оборвал линию движения троллейбусов

Движение в сторону площади Шевченко по ул. Кирилловской (Фрунзе) заблокировано.

Фото: Роман Григотович Куренёвский рынок (Куренівський ринок)

В пятницу, 28 декабря, в Киеве на Куреневке произошло ДТП: фонарный столб упал на движущийся автомобиль и оборвал электрические провода, а также провода троллейбусной линии. Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

Фото: Роман Григотович Куренёвский рынок (Куренівський ринок)

Во время инцидента никто не пострадал, но столб разбил капот автомобиля.

Автомобильное движение в сторону площади Шевченко полностью заблокировано, движение в сторону центра осуществляется по одной полосе.

 


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